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Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama

Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama
Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra yenen Galatasaray, Florya'da şampiyon gibi karşılandı.

Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama - Tıkla İzle

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.

Vedat Bayraktar

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