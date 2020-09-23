Galatasaray'a yeni giyim sponsoru

Galatasaray'ın yeni giyim sponsorluk anlaşmasının basın lansmanı Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı.

Toplantıda konuşan Abdurrahim Albayrak, “İyi bir anlaşma olduğunu ümit ediyorum. Biraz geç kaldık. İlk deplasmanımıza yetiştiremedik. Süleyman Bey ile biraz geç görüşmeye başladık. Bize elini uzatan sponsorlara Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orakçı ailesi hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını hatırlatan Yusuf Günay ise, “Bugünkü anlaşmamız futbol, kadın, erkek basketbol takımı, voleybol takımları ve tekerlekli basketbol takımı giyim sponsorluğu oldu. Bununla beraber tekerlekli basketbolumuzun sırt sponsorluğu olacak. Sponsorlukların çok önem kazandığı bir süreçteyiz. İyi bu tip şirketler var. Kulüplerin yanında spora destek oluyorlar” şeklinde konuştu.

Sponsorluk anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Süleyman Orakçıoğlu, “Her şeyden önce biz sporcu dostu bir markayız. Bugün aslında bizim bir iddiamız var. Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak. La Liga'da Alaves'te, Real Valladolid'de görebilirsiniz. Günay Afrika ve Makedonya Milli Takımı'nda görebilirsiniz. Milli Takımımızın da sponsoruyuz. Süper Lig'de 4 büyük takıma sponsorluk yapıyoruz. Kolay değil, zor günlerden geçiriyoruz. Dayanışma içinde geçmeliyiz. Yurt dışında 200 mağazamız var. İtalya'da bir basketbol takımına sponsoruz. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruz. En çok beni heyecanlandıran tekerli basketbol takımı. 10'un üzerinde başarısı var. Onlar da bizim için sosyal sorumlu projesinin ötesinde. Koleksiyona katkı konusunda Fatih hocanın katkısı var. Takıma enerji getireceğimize inanıyoruz. Özel bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Osman Arar da anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu