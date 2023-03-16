Galatasaray'da 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde seçim heyecanı

Galatasaray camiasında genel kabul gören, Av. Edip Önder, derneğin yeni başkanı olmak için kolları sıvadı. Başkan adayı önceki gün 1. Levent'deki Galatasaray Cemiyet Lokali'nde seçim lansman toplantısı düzenleyerek projelerini ve birlikte çalışacağı yönetim kurulunu tanıttı. Edip Önder'in vaatleri arasında “Galatasaray Senfoni Orkestrası'nı kurmak da var.

Galatasaray Spor Kulübü camiasında yeni bir seçim heyecanı

Aralarında Bülent Ersoy, Wilma Elles, Tuğba Özay, Fedon, Hayko gibi tanınmış sanatçılarında bulunduğu ünlü isimlerin avukatı ve şair olarak tanınan Av. Edip Önder “1905 Kültür Sanat Spor Derneği”nin yeni başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Galatasaray camiasından genel kabul gören ve başkan adayı olması tercihi üzerine başkan adaylığı yarışına giren Av. Edip Önder 1.Levent' deki Galatasaray Cemiyet Lokali'nde oldukça kalabalık ve ilgi gören lansman toplantısı düzenledi. Birlikte çalıştığı yönetim kurulunu da tanıtan Önder, 10 yıl önce kurucuları arasında bulunduğu dernek için yapacakları işleri de anlattı.

En büyük hayali Galatasaray Senfoni Orkestrası

İş insanlarının çoğunlukta olduğu yaklaşık dört yüz üyesi bulunan dernekte Galatasaray Spor kulübü camiası adına kültürel faaliyetler yapacaklarını belirten Av. Edip Önder, en büyük hayalinin Galatasaray Senfoni Orkestrası'nı kurmak olduğunu söyledi. Fanatik yanı olmayan Galatasaraylı sanatçıları da dernek onur üyesi yapacaklarını söyleyen Edip Önder, sanatçıların camiaya kültürel ve sanatsal olarak büyük katkı sağlayacaklarını söyledi. Spor alanında da bir amatör şubeyi üstlenmek istediklerini de sözlerine ekleyen başkan adayı, 24 Mart'ta yapılacak seçimlere oldukça iddialı giriyor.

Av. Edip Önder camia içinde Galatasaray kongre üyesi, “1905 Kültür Sanat Spor Derneği” kurucusu ve dernekte iki dönem başkan yardımcılığı ile “Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde de dört dönem başkan yardımcılığı görevlerini yapmıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.