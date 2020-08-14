Galatasaray'da 2 futbolcuda koronavirüs vakası

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs testi pozitif çıkan iki Galatasaraylı futbolcu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Galatasaray'da iki futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu sarı-kırmızılı camia için resmi internet sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."



Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'da tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcuda testin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."