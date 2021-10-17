Galatasaray'da 2020 yılı denetim kurulu ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı Korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetlerinin mali ve idari ibrasının oylamasının ardından denetim kurulunun ibra oylamasına geçildi. Açık oylama ile yapılan oylama sonucunda denetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri ibra edildi.

Denetim kurulunun ibrası yönünde 127 üye oy kullanırken, 90 üye ise ret yönde oy erdi.

Oğuzhan Ort