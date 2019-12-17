Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray'da Tuzlaspor maçında tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı. Buna göre Teknik Direktör Fatih Terim son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı ve Marcao, Lemina ve Babel, yerine Ahmet, Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılar; Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Okan, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Atalay Babacan, Emin Bayram, Erencan, Işık Kaan ve Emre Mor yer aldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu