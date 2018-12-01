Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisini kaçıracak

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayılarının fazla olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı futbolculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye'nin cezası devam ederken, Serdar Aziz de geçen hafta oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'nın ise sakatlıkları sürüyor.

Teknik ekipte de iki isim Beşiktaş derbisini kaçıracak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden dolayı cezaları devam ediyor. Terim ile Şaş, bu maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.

Oğuzhan Ort

