İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Aralık ayı Divan Kurulu Toplantısı başladı

Galatasaray'da Aralık ayı Divan Kurulu Toplantısı başladı
Galatasaray'da Aralık ayı Divan Kurulu Toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşu ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşması başladı. Başkan Mustafa Cengiz, yurt dışında işleri olduğu için katılmazken, diğer yönetim kurulu üyeleri toplantıda yer aldı.
Aralık ayı gündeminin maddeleri şöyle:

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. ‘Spor Kulüplerinde Sponsorluk konulu' Sn. Osman Ayaz' ın (Adidas EMEA Bölgesi eski Ceo'su) sunumu,

4. Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 sonu itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması,

5. Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından, 30 Eylül 2018 sonu itibariyle gündemin

4.maddesinde açıklanan kesin olmayan hesap vaziyeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporları hakkındaki yazılı görüşlerinin Divan Kuruluna sunulması ve olası soruların yanıtlanması,

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,

7. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.