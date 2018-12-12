Galatasaray'da Aralık ayı Divan Kurulu Toplantısı başladı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşu ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşması başladı. Başkan Mustafa Cengiz, yurt dışında işleri olduğu için katılmazken, diğer yönetim kurulu üyeleri toplantıda yer aldı.

Aralık ayı gündeminin maddeleri şöyle:

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. ‘Spor Kulüplerinde Sponsorluk konulu' Sn. Osman Ayaz' ın (Adidas EMEA Bölgesi eski Ceo'su) sunumu,

4. Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 sonu itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması,

5. Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından, 30 Eylül 2018 sonu itibariyle gündemin

4.maddesinde açıklanan kesin olmayan hesap vaziyeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporları hakkındaki yazılı görüşlerinin Divan Kuruluna sunulması ve olası soruların yanıtlanması,

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,

7. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,