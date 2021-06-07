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Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı
Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurul toplantısı öncesi başkan adayları renk seçimi yapıldı.

12-19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulaları için renk seçimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu'nda gerçekleşti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın kürsüden yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk (5569), İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulası ile yarışacak.

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