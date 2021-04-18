Galatasaray'da Başkan Cengiz, kurullarla toplantı yaptı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Cengiz'in denetim, disiplin, sicil olmak üzere tüm kurullarla yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı çıktı.

Mustafa Cengiz'in hafta içinde basın toplantısı yapması bekleniyor.

Başkan Cengiz, ayrıca yöneticilerin sohbet odalarında açıklama yapmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol