Galatasaray'da Diagne tedbir amaçlı kadroda yok

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Diagne tedbir amaçlı yok

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Diagne'nin söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un sağlığını riske atmamak için tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlığının ardından hafta içi antrenmanlara başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Trabzonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosunda yer aldı. Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."