Galatasaray'da Falcao takımla birlikte çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Falcao takımla birlikte çalıştı

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Fernando Muslera ise planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo'nun da tedavisine başlandı.

Pozitif vakalarda son durum

Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. Buna göre; Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabilecek.

Testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan iki futbolcu ise 26 Aralık'ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması durumunda bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.