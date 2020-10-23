Galatasaray'da Feghouli ve Linnes kadroda yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşma için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Erzurum'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."