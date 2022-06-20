Galatasaray'da Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Cenk Ergün: “Başarı için aç oyuncuları takımımıza katacağız”

Yeni sezonla ilgili ilk açıklamasını yapan Ergün, “Galatasaray formasını giydiği zaman taraftarları heyecanlandıracak, başarı için aç oyuncuları takımımıza katacağız” dedi.

Kulüp televizyonunda görevi ve yeni sezonla ilgili açıklamalar yapan Cenk Ergün, taraftarlara da mesaj verdi. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu aktaran Ergün, “Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray. Geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum” dedi.

“Hedefimiz, lige hazır olarak girebilmek”

Yeni görevi için eski futbolcuların kendisini tebrik ettiğini ifade eden Ergün, “Felipe Melo başarı mesajı gönderdi. Eski futbolcularımızın hepsi mesaj gönderdi. Sorumluluğumuzun da bilincine varmamız gerekiyor. Galatasaray her ortamda hep kazanmak için, hep şampiyon olmak için mücadele veren bir ekip olmuştur. Batıya açılan bir pencere olarak tanımlanmıştır. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz çok yüksek, milyonlar bizden başarı bekliyor. Önümüzde sadece ligimiz ve kupa var. Dolayısıyla bizim hedefimiz lige hazır olarak girebilmek. Ama bunlar kısa vadeli süreç, orta ve uzun vadeli mesuliyetimizin farkındayız. Galatasaray Akademi'den yetişen kardeşlerimizin daha fazla süre alabilmelerini sağlamalıyız. Galatasaray'ın böyle bir beklentisi var. Alt yapıdan yetişen gençlerimizin daha fazla süre bulabilmelerini, onların daha çok A takımında olmalarını bekliyorlar. Bizim de bir vazifemiz, bu kardeşlerimize bunu açabilmek. Onları hazırlamak da kolay olmayacaktır. Bizim kısa vadedeki hedefimiz, Galatasaray taraftarına yakışır, onları gururlandıracak, stadyumda veya ekran başında izlerken gurur duyacakları takımı, sahada görüp, tek tek maçlarla şampiyonluğa kadar kovalayacağımız amacımız bu olur. Galatasaray şampiyonluk için mücadele verecektir, bunun sözünü verebilirim” şeklinde konuştu.

“Orta saha için çalışmamız olacak”

Yeni sezon yapılanması hakkında da bilgiler veren Cenk Ergün, “Hali hazırda kadroda bulunan bir çok oyuncumuz var, bunların dışında eksik gördüğümüz bölgelerde ilk olarak yapacağımız çalışmalar, arkasından da yapacağımız transfer döneminin getireceği değişiklikler olacaktır. Orta saha için bir çalışmamız olacağını söyleyebilirim. Bugün harcama limitleri açıldı, bu da hareket kabiliyeti tanıyor. Galatasaray formasını giydiği zaman taraftarları heyecanlandıracak, başarı için aç oyuncuları takımımıza katacağız” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız”

Profesyonel futbolda oyuncu ayrılıklarının olduğunun altını çizen Ergün, sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan isimlere herhangi bir teklif olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Her ayrılık Galatasaray'da kalbimizi kırar ama bu profesyonel futbol. Biz ayrılırken hem mali anlamda düzgün bir şekilde, hem de oyuncularımız gitmek için doğru yerler bulduysa bunlara elbette ki izin vereceğiz. O giden oyuncularımızın yerini en az onlar kadar kapatabileceğimiz oyuncularla yapacağız. Kulübümüzde oyuncularımıza gelen herhangi bir resmi teklif yok. Taraftarlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız. Teknik direktörlük konusunda bir çok ismin adı geçiyor. Okan Hoca ve yabancı isimler geçiyor. Şu an sözleşmesi olan hocamız olduğu için diğer isimlerden bahsetmek doğru olmayacaktır. Onun zamanı da mutlaka gelecektir."