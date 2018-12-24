Galatasaray'da genç oyuncularla sözleşme yenilendi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi'nden A Takımı'mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.