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Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları devam etti

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi sürecine devam edilen Omar Elabdellaoui, Florya'da takımı ziyaret etti. Antrenmanda DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun tedavilerine devam edildi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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