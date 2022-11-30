Galatasaray'da Icardi antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da, sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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