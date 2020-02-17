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Galatasaray'da kadro dışı kararı!

Galatasaray'da kadro dışı kararı!
Galatasaray'da kadro dışı kararı!

Galatasaray, genç futbolcusu Mustafa Kapı’yı sunulan önerileri reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'da genç oyuncu kadro dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı'nın kendisine sunulan önerileri reddettiği için kadro dışı kaldığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."

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