Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı: 8 eksik



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Alanyaspor ile saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Antalya yolculuğu öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Fernando Muslera, Haris Seferovic, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Matias Ross kafilede yer almadı.

Alanyaspor maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Icardi.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.