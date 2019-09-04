Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan güç, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümünde ise ilk olarak hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde hedefli oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.