Galatasaray'da kritik dava yarın

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından seçim kararı alması beklenen sarı-kırmızılılarda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetimin görevine devam edebilmesi için tedbir kararı aldırmıştı.

Bazı Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru 13 Haziran'da görülmesi gerekirken, dava mahkeme heyetinin izinli olduğu için 11 Temmuz'a ertelenmişti. Bu duruşma yarın saat 11.30'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme tedbir kararını kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek. Fakat tedbir kararı kaldırılırsa yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek.

Oğuzhan Ort