Galatasaray'da mayıs divanı başladı

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı saygı duruşuyla başladı ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündemi okutması ile devam etti. Divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile divan üyeleri katılım gösterdi.

Mayıs ayı gündeminde ise şu maddeler bulunuyor:

- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması

- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması

- Etik çalışma grubu sunumu

- İletişim çalışma grubu sunumu

- Tüzük tadil metni son revizyon sunumu

- Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)