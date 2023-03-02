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Galatasaray'da Mertens bireysel çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray'da Mertens bireysel çalışmalarını sürdürdü
Galatasaray'da Mertens bireysel çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, ligin 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Mertens de bireysel çalışmalarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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