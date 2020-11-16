Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'in avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulubü'nün avukatları ve bazı feri müdahiller hazır bulundu.

“Bilirkişi raporundaki lehe hususların kabul edilmesini talep ederiz”

Dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan davacı vekilleri, “Bilirkişi raporundaki lehimize olan hususların kabulünü, aleyhimize olan hususların ise reddini ve davanın kabulünü talep ediyoruz. Yargıtay kararları doğrultusunda, tüzüğün 59'uncu maddesinin yürütülmesinin durdurulmasını talep ederiz. Hukuki menfaatlerinin bulunmadığı kanaatinde olduğumuz feri müdahillik taleplerinin reddini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz”

Duruşmada beyanda bulunan Galatasaray Spor Kulübü avukatları ise, “Raporda aleyhimize olan hususlara itiraz ediyoruz. Eksik hususlarda ek rapor alınmasını, mahkeme aksi kanaatte ise genel kurul toplantısının toplantı ve karar alma usullerine uygun yapıldığına karar verilerek, davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“‘Kurmaca ses kaydından' başka hiçbir delilleri yoktur”

Avukatlarının beyanlarına katıldığını belirten feri müdahil Metin Ünlü, “Davacıların başından beri ‘kurmaca ses kaydından' başka hiçbir delilleri yoktur. Bizim uzman mütalaasını olarak dosyaya sunduğumuz teknik rapor, davacıların iddialarını çürütmektedir” diye konuştu.

Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar veren mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019'da gerçekleştirdiği olağan genel kurulu gündeminin 8'inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti.

Mahkeme, genel kurul kararı yönünden başka mahkemelere açılan ve dava dosyası ile birleşen davaların ise hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verdi.

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini açıklayarak, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğunu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakim ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" diye konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör ise, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.