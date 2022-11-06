Galatasaray'da, Ofspor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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