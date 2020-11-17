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Galatasaray'da pozitif vaka sayısı 5'e çıktı

Galatasaray'da pozitif vaka sayısı 5'e çıktı
Galatasaray'da pozitif vaka sayısı 5'e çıktı

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Milli takım arası sonrası Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lic Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur" denildi.

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