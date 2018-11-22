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Galatasaray'da Sedat İncesu istifa etti

Galatasaray'da Sedat İncesu istifa etti
Galatasaray'da Sedat İncesu istifa etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. İncesu'nun istifasının arkasında takımda yaşanan ekonomik nedenler olduğu ifade edildi. Başarılı antrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bitti...' dedi. 

Galatasaray: "Kulübümüzün Sedat İncesu’ya hiçbir maaş borcu yoktur"

Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti.  

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