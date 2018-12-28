Galatasaray'da Serdar Aziz sorunu yaşanıyor. Milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Sivasspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı şikayetinden dolayı son dakika maç kadrosundan çıkarılmıştı. Başarılı defans oyuncusunun müsabakanın ardından eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmesi ve eşinin oradan fotoğraf paylaşması taraftarların tepkisine yol açmıştı.

Kadro planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcuya, sarı-kırmızılı yönetim de menajeri aracılığıyla kulüp bulmasını istedi.

Bu sezon 15'i sarı-kırmızılı, 2'si de milli forma ile olmak üzere toplam 17 resmi müsabakada görev alan Serdar Aziz, 3 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Toplam 6 sarı kart gören milli futbolcu, 1 kez de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Oğuzhan Ort

