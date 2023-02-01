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Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray’da Ümraniyespor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu müsabakayı kart görmeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerdi. Kerem ve Barış mücadelede oynarken, Berkan ise süre almadı.
Bu 3 futbolcu maçı sarı kart görmeden tamamladı ve 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Oğuzhan Ort
 

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