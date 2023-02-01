Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerdi. Kerem ve Barış mücadelede oynarken, Berkan ise süre almadı.

Bu 3 futbolcu maçı sarı kart görmeden tamamladı ve 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Oğuzhan Ort



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