Galatasaray'da şok! Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi

Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı

Çaykur Rizespor, ayağında iki kırık tespit edilen Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve ayağında kırık tespit edilen sarı-kırmızılı kaleci Muslera için, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rizespor'un sosyal medya hesabından şu mesaj yayımlandı:

"Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!"



Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında şanssız bir sakatlık geçiren ve ayağında iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera için Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajları yayımladı. İki kulüp de mesajında, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.