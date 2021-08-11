Galatasaray'da St. Johnstone maçı kamp kadrosu belli oldu

Sabah saatlerinde özel bir uçuşla saat İskoçya'nın Edinburgh kentine hareket eden sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 21.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park'ta bugün TSİ 20.30'da yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim St. Johnstone maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."