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Galatasaray'da tam gaz kupa mesaisi

Galatasaray'da tam gaz kupa mesaisi
Galatasaray'da tam gaz kupa mesaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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