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Galatasaray'da Toral Bayramov gündemde

Galatasaray'da Toral Bayramov gündemde
Galatasaray'da Toral Bayramov gündemde

Galatasaray, Karabağ takımında oynayan Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov ile ilgileniyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u listesine aldı. Sol bek bölgesinde oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile forma mücadelesine girebilecek kapasitede olduğu değerlendirildi.

Genç futbolcunun transferinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün aktif olarak ilgilendiği öğrenildi. Azerbaycan kökenli Aküzüm'ün, Karabağ ve Azersun Holding Başkanı Abdülbari Gozal ile Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'la iyi ilişkileri olduğu ifade edildi. Toral Bayramov, Karabağ FK'nın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 7 maçta da görev aldı.
 

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