Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi hesapları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Porto ile oynayacak. Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta Porto ile Schalke 04 çıkmayı garantilemişti. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova ise son hafta 3. olmak için sahaya çıkacak. Moskova ekibi de bu hafta Schalke 04 ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray'ın bu zorlu mücadele öndesi 4 puanı bulunurken, Rus ekibi ise 3 puanda.

Üçüncülük hesapları

Galatasaray, Porto'yu mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın gruptan üçüncü olarak çıkacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ya da berabere kalması durumunda ise Lokomotiv Moskova'nın Almanya deplasmanında puan kaybetmesini beklenecek.

Oğuzhan Ort