İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da yeni transferler Türk Telekom Stadyumu'na ayak bastı

Galatasaray'da yeni transferler Türk Telekom Stadyumu'na ayak bastı
Galatasaray'da yeni transferler Türk Telekom Stadyumu'na ayak bastı

Galatasaray’ın yeni transferleri Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde takıma katılan yeni futbolcular, ilk kez Türk Telekom Stadyumu'na ilk kez ayak bastı. Sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jean Michael Seri ve Emre Mor'u transfer etmişti. Bu futbolculardan Şener, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos ile oynanan hazırlık müsabakasında görev alamadı. 

Okan, Adem, Jimmy, Seri ve Babel 11'de başlarken, Emre sonradan oyuna dahil oldu. Ozornwafor ise süre alamadı. 

Emre ile Seri ayrıca ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.  

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.