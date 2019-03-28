İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Yuto Nagatomo koşulara başladı

Galatasaray'da Yuto Nagatomo koşulara başladı
Galatasaray'da Yuto Nagatomo koşulara başladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde E. Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların Japon sol beki Yuto Nagatomo takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki yapılan antrenman salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi. 

Milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, antrenmanda yer aldı. İstanbulspor ile oynanan maçta tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan takımla birlikte çalıştı. Milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.