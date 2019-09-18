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Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap
Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabı üzeriden Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "Sicili bozuk" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'un açıklamasının ardından Galatasaray'dan ilk cevap başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter adresinden Ali Koç'a gönderme yaparak "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

 

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" demişti. 

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