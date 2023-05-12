Galatasaray'dan anlamlı iş birliği

Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla Almanya/ Stuttgart'ta bulunan uluslararası yardım kuruluşu olan Stelp ile yardım anlaşması imzaladı. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ile Stelp Gönüllüsü ve Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Erkin Köksal katıldı.

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın nasıl bir sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesi adına önemli bir birliktelik"

6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Dursun Özbek, "Türkiye'nin yüzde 20'lik kısmı, 11 vilayeti büyük bir deprem felaketine uğradı. Birinci günden beri Galatasaray sahadaydı. İnsani yardım olarak 100 tır gönderdik. Orada evsiz kalan insanların barınması için gerekenin yapılması gerekiyor. Birkaç hafta evvel bölgeye yardım göndermek için eski sporcuların anılarını kapsayan objeler için müzayede yaptık. Orada bir yardım topladık. Galatasaray olarak amacımız, zaman bazı şeyleri unutturabilir, bu acıları da unutmamız lazım. Bölge büyük tahribata uğradığı için ihtiyaçların 2, 3 ayda halledilip, bitmesi mümkün değil. Galatasaray devamlı olarak bu tip aksiyonlarla bölgeye olan desteğin devam etmesini sağlamak istiyor. Bölgeden insan göçü oldu. 500 konteyner gönderdik. Bölgenin asıl sorunlarının biri insan göçü. Bölgenin ekonomisini etkiliyor, iş gücünün azalması bölgedeki faaliyetlerin durmasına neden oluyor. Bölgeye yaptığımız ziyarette Bakan Murat Kurum'a söz verdim, ‘Galatasaray olarak, 250 tane kalıcı konut yapacağız' dedim. Çalışmalarımız devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı'na da 10 tane de hafif çelikten yapılacak okul sözünü verdim. Galatasaray Spor Kulübü bir şeye söz verdi mi yapar. Bu proje yaklaşık 500 milyon TL tutuyor. Galatasaray bir dünya markası. Dünyanın her yerinde taraftarı var. Sadece Türkiye bazında baktığınızda 30 milyona yakın taraftarımız var. Ben taraftarımızdan 10 TL'lik SMS istesem, 300 milyon TL yapıyor dedim. İlk günden beri yaptığımız faaliyetlerde taraftarımızın desteği oldu. Bugün burada o bölgedeki vatandaşlarımızın Galatasaray Spor Kulübü vasıtasıyla bölgeye destek amaçlı kullanması için protokol imzalayacağız. Türkiye'deki kurumların yardım toplaması için yetkiye ihtiyaç var. Devlet tarafından kontrol edilmesi için İstanbul Valiliği ile protokol yapmanız lazım. Bir tarafı da AFAD. Galatasaray olarak orada bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Erden Timur ve Nef grubuna teşekkür ediyorum. 500 konteyner da Nef Vakfı veriyor. 1000 konteynerlik yaşam alanı olacak. Burada çok önemli teşekkürü Stelp kuruma gönderiyorum. Çünkü ilgi duydular, bu bölgeye yapılacak yardımın Galatasaray ile ortaklaşa yaptıkları için. Galatasaray'ın nasıl bir sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesi adına da önemli bir birliktelik. Bütün Türkiye'ye çağrım; bu felaketi unutmayalım, unutturmayalım. Onun için ne olur bu acıyı unutmayalım. Bu faaliyetlerimize hız kesmeden devam edelim. Devletimiz orada elinden geleni yapıyor. Faaliyetlerini televizyondan izliyoruz. Bu ama bu işi bence sadece devlete bırakmamalıyız. Onun için sivil toplum kuruluşları bunun için var. Bu faaliyetlere hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin acıları, Galatasaray Spor Kulübü'nün de acılarıdır"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde düzenlenen yardım maçına gitmesinden dolayı yapılan eleştirilerin sorulması üzerine Özbek, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çağrı bakanlıktan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremzede çocukları bölgeden almış, İstanbul'a getirmiş. Bütün kulüplere çağrı yapıldı. 'A Takım'daki bazı oyuncularınızı getirin, çocuklara moral için maç yapalım' dendi. Ne yapacaktık, Galatasaray olarak biz oraya gelmeyiz mi diyecektik. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz kulüp olarak yetinmiyoruz, elimizden gelen ne varsa maddi ve manevi her şeyi yaptık. Bölgeye gittiğim zaman ailesini kaybetmiş çocuklar, formalarını giyerek yanıma geldi. Sadece Galatasaray forması yoktu orada. Oradaki çocukların sevincini görmüşünüzdür, beraber top koşturmalarını. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları, Galatasaray Spor Kulübü'nün de acılarıdır. Galatasaray'ı yöneten kişiler, Türkiye'nin derdiyle dertlenmek zorundadır. Orada çocuklar çok mutluydu, futbolculara sarılıyordu. Bölgeye moral açısından benzer etkinlikleri kim yaparsa yapsın Galatasaray her zaman orada olacaktır. Bakü'ye gittik. Serkan Bey ile konuştum, bundan sonraki periyotta Stuttgart ile maç yapacağız. Takımı oraya götüreceğim. Hasılatı deprem bölgesi için harcayacağız. Tenkit eden kişilerin de o çocukların sevincini gelip görmesi gerekiyor" diye cevap verdi.

Ligin son haftasında Hatayspor ile Hatay'da bir maç yapmayı düşündüklerini dile getiren sarı-kırmızılıların başkanı, "Federasyona gittiğimde Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. 'Biz gelip, orada oynayalım' dedim. 'Başkanım sporcularımız hepsi gitti' dedi. 'Birilerini bul, Hatayspor forması giydir, bir gösteri maçı gibi, dostluk maçı yapalım' dedim. Hatayspor Başkanı Aydın Bey de oradaydı. Onlar da sıcak bakıyorlar. Bölgenin moralini yükseltmek için yapacağız" açıklamasında bulundu.

Galatasaray olarak ilk günden itibaren yardım topladıklarını aktaran Niyazi Yelkencioğlu, "Büyük faciadan sonra Galatasaray Kulübü, yönetim olarak ilk günden itibaren yardımları topladı. İlk başta 100 tır oraya vardı. Ondan sonra konteyner yardımları başladı. Başkanımızın söz verdiği üzere, 150 kalıcı konut, 10 okul yapılacak. Büyük bir proje. Erkin Bey ile konuşurken, kendisi Almanya'da böyle bir yardım kuruluşu olduğunu, Türkiye'ye bu konuda yardım etmek istediklerini söyledi. Ben de Galatasaray'ın bunun için en iyi adres olduğunu söyledim. Uzun vadede Almanya'da bize yardım toplayacaktır. Serkan Bey ve Erkin Bey'e teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Serkan Eren de burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Depremin açtığı büyük yaraları elimizden geldiğince iyileştirmek istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın



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