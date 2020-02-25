Galatasaray'dan derbi açıklaması

Galatasaray Kulübü, ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçında yaşanan olayları kınadıklarını belirterek, yasal işlem başlattıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

- Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

- Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-T oplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

- Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

- Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

- Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

