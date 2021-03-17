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Galatasaray'dan Donk sevinci

Galatasaray'dan Donk sevinci
Galatasaray'dan Donk sevinci

Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor'u ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Ryan Donk, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Kayserispor galibiyetiyle zirve yarışında yara almayan Galatasaray, cuma günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan futbolcular daha sonra taktik idman yaptı. Çalışma yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Ryan Donk da takımla birlikte çalıştı. Çalışmalarına devam eden Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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