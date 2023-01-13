Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Oliveira'nın ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
9. dakikada Abdulkerim'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top Hatayspor savunmasından sekti. Dönen topla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem'in kaleye sokulup dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
18. dakikada Kamil Ahmet'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan kornere çıktı.
27. dakikada sol taraftan Dubois'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
38. dakikada sağ taraftan Oliveira'nın kullandığı kornerde arka direkte Nelsson topla buluştu. Nelsson'un arka direğe indirdiği topa Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+4. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortasında arka direkte Mata'ın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'ye de çarparak ağlarla buluştu. 2-0
45+6. dakikada ceza yayı üzerinden Icardi'nin yaptığı sert vuruşta top kaleci Erce'den döndü. Dönen topu takip eden Mata meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından El Kaabi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
60. dakikada Boey'in pasında ceza yayı üstünde topla buluan Barış Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
77. dakikada Yunus'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira (Rashica dk. 71), Torreira (Midtsjö dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 70), Kerem Aktürkoğlu (Gomis dk. 70), Mata (Berkan Kutlu dk. 70), Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Seferovic, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa (Musa Çağıran dk. 64), Aabid (Kaan Kanak dk. 64), El Kaabi (Twasam dk. 79), Lobjanidze (Sadık Baş dk. 89 ?), Ribeiro (Onur Ergün dk. 79), Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Saint-Louis
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6), Gomis (dk. 77) (Galatasaray)
Bora Akyol - Samet Yalçın - Mehmet Şirin Topaloğlu
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