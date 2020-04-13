Galatasaray'dan Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Geçtiğimiz haftalarda korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, tedavi altına alındığı hastaneden bugün taburcu edildi. Tedavisinin ardından evde bir süre karantinada kalacak olan Gümüşdağ'a Galatasaray Spor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz."