Galatasaray'dan muhteşem final

GALATASARAY 3-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in içeri çevirmek istediği pozisyonda savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci İrfan Can'ın sonda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada Barış Alper'in sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

28. dakikada Barış Alper'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



39. dakikada sol kanattan Barış Alper'in ortasında top Szalai'den sekip arka direkte Zaniolo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

54. dakikada Lucas Torreira'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

57. dakikada sol taraftan Kerem'in yaptığı ortada Icardi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

61. dakikada Nicolo Zaniolo sağ taraftan ceza sahasına girerken Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Aldulkadir Bitigen, Peres'e direkt kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla dokunduğu top penaltı noktası üzerinde Mauro Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

79. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Nicolo Zaniolo ceza yayına yakın bir noktadan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson (Kaan Ayhan dk. 84 ?), Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira (Mata dk. 84 ?), Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo (Gomis dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz (Dries Mertens dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Yunus Akgün dk. 87), Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (İsmail Yüksek dk. 67), Arda Güler (Emre Mor dk. 65), Miha Zajc, Diego Rossi (Bright Osayi-Samuel dk. 46), Michy Batshuayi (Joshua King dk. 76), Enner Valencia (Joao Pedro dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Nicolo Zaniolo (dk. 29 ve 79), Mauro Icardi (dk. 71) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Luan Peres (dk. 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yükek, Zajc (Fenerbahçe)

