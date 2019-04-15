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Galatasaray'dan sert açıklama!

Galatasaray'dan sert açıklama!
Galatasaray'dan sert açıklama!

Galatasaray Kulübü, dün oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'un açıklamalarına ilişkin, hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir.
Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. 

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz" denildi.  

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