Galatasaray'dan sert açıklama!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz" denildi.