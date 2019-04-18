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Galatasaray'dan sert Göksel Gümüşdağ açıklaması

Galatasaray'dan sert Göksel Gümüşdağ açıklaması
Galatasaray'dan sert Göksel Gümüşdağ açıklaması

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamaları sert sözlerle kınadı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden, "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."  

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