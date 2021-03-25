Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını duyurdu. Yayıncı kuruluşta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu konusunun konuşulduğunu hatırlatan Cengiz, "Orada yorumcu denen zat Nihat Özdemir'in yanındaki. Hem bu 29 şampiyonluğu söyledi hem de ‘olumlu değerlendirin' dedi. Soru soruluktan çıktı. Ey yorumcu sen kimsin? Senin oradaki merteben soru sormak. TFF başkanını zor duruma düşürmen değil. TFF Başkanı o sıkışma ile bir laf etti ki bizi ürküttü. Biz inceliyoruz, incelemeden sonra vereceğiz dedi. Biz irkildik. O yayından sonra daha önce ciddiye almadığımız, bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması gibi, federasyona olan başvurusunu ciddiye almadık. Bu arada tebrik etmek de gerek. Amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftadaydı. Bu hafta da yaptı. Bizim Galatasaray'da yapılsa beni ipe çekerlerdi. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsin. Camialar ile yönetimler farklıdır. Şu anki başvurmaları bilinçli. Ben bunu gördükten sonra bir komite kurduk, hazırlandık. 6 sayfaya yakın dilekçiyi maalesef TFF'ye verme durumunda kaldık. Saçma bir şeye açıklama yaparsanız siz de batarsınız. Galatasaray siyaset üstüdür. 30-35 milyon yakın taraftarımızın hepsi Türkiye'yi temsil etmektir. Galatasaray Türkiye'dir derken bunu diyoruz. Biz şaşırdık. İş ciddiye bindi dedik. Orada hüküm verildi. Biz gerek hukukçu, gerek tarihçilerle bir araya geldik. O kadar madde çıktı. Haklı ve doğru bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Daha önce Tahkim Kurulu, TFF reddetmiş. TBMM reddedilmiş. Nihat Bey kendisi de söyledi reddedildiğini. Devamlı bunu kaşıyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum" diye konuştu.

"Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz dediler"

Fenerbahçe Stadı'nda asılı olan bir pankartla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Rakibimizin stadına gittik. Yanımda herkes var. Bir bakıyorsun karşında dev pankart, 'Fenerbahçe Cumhuriyeti'. Orada 100'e yakın savcı ve ailesi var. 'Biz onları maça alın' dedik. 'Hiç konu etmeyiz' dedik. Dünyadaki bir makamın önünde Cumhuriyet sözcüğü vardır; Cumhuriyet Savcısı. Hangi cumhuriyetin savcısı; Türkiye Cumhuriyeti'nin. O kadar başsavcı var orada. Bu nedir ya? Neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dediğinin kanıtı da çıktı. Web sitelerinde bir yayın yaptılar. Diplomatik tanıma sözcüğü devletlere aittir. Bir deklarasyon yaptılar. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz dediler. Tanımak bir devlete, bir cumhuriyete aittir. Burada Fenerbahçe Cumhuriyeti, Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin! Fenerbahçe camiası sözlerimi ayırsın. Yönetimin yazdığı deklarasyon başkandan başlayarak yönetimi bağlar. Bu ne cesaret. Fenerbahçe camiasında çok değerli devlet adamları, hukukçular var. Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu nereden çıktı, tahkimi ayarlamışlar diye beyanatı var. Attığımız adıma dikkat etmemiz gerek. Ben teşbih yapabilirim. Ama siz koca bir camiayı tanıyamazsınız. Bu çok acı" şeklinde konuştu.

Taraftarların kendileriyle alakalı arka planda ne yaptıklarını bilmediğini ifade eden Cengiz, "Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Florya'dan ve Riva'dan çok büyük gelir ve hukuki durum elde ettik. Bir teşekkür duydunuz mu? Hayır. Adayı hallettik, iyi gidiyor. Bir tane teşekkür yok. Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Merak edip mahkeme mahkeme gezenden ses yok. Çok doluyum. Yapılandırma yaptık. 200'e yakın şahsi kefalet verdik. Hanım ve oğlum şimdi öğrendi. Ali Bey, ‘Sen nasıl imza atarsın' dedi. Kefaletle ilgili. Ben hiç sesimi çıkarmadım. 'Yahu Ali bu söylenecek şey mi' dedim. 'Haberleri yoktu' dedim" dedi.

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan asla baskı olmadı"

Bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir baskı olmadığını vurgulayan Mustafa Cengiz, "Şunu yap, yapma diye asla olmadı. Oldu diyen, onuru varsa çıksın söyleyin. Bana Cumhurbaşkanlığından en ufak telkin, yön gösterme yoktur. Tam tersine Galatasaray'a yapılan iyilikler var. Buna teşekkür etmek durumundayım. İsteyen istediği gibi anlasın. Biz hiçbir şeyin yandaşı değiliz. Bizim kimseye karşı tepkimiz yok. Cumhurbaşkanlığından, Gençlik ve Spor Bakanlığından bir telkin yok. Biz yönetimimiz öz iradesiyle davranışın içindedir. Eğer zarar veriyorsak kendimiz de çekilebiliriz. Yarın sandık var. Orada cevap verirler. Rahatsız olmam" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bizden öndeyken niye başvurmamış?"

Hüküm altına alınmış bir şeyin çok önemli bir şey yok ise yeniden gündeme alınamayacağını söyleyen Cengiz, "Bunu yaptığınız zaman her şey alt üst olur. Bir tanesinde 4 takım var. İki takım mücadele ediyor. Bir tanesinde 1 yılda 2 şampiyon var. 1959'dan bu yana 62 yıl. Fenerbahçe bizden öndeyken niye başvurmamış? Biz baya gerideydik. ‘Himmet ve dua ile onlar geçtiler' diye söylüyorlar. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Onlar varken biz alamadık. Aziz Yıldırım biliyordu, tecrübeliydi. Çoluk çocuk değildi adam. Bu işi bilen bir adamdı. Onun adalet ve hukuk anlayışı farklıydı. Bu tip Bizansları sevmezdi. 62 yıl önceki bir şeyi neden şimdi getiriyorsun? Biz onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Haksız da olsa tescil esastır deriz. Bu yasa ve düzen koyucular aptal mı? Öyle olmadığını biliyorlar. Bir yılda iki şampiyonluk istiyor. Ben asla böyle bir hata yapacağını sanmıyorum. Orada Nihat Özdemir hazırlıksız yakalandı. Onu üyelikten ettiler. Ben kendimi TFF başkanının yerine koyuyorum, zor bir durum. Gönül verdiğiniz yerlerden takdir görmemek çok üzer. 3 yılda 2 şampiyonluk, 28 toplam kupamız var. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Asla acındırma yok. Eskişehir, Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakır futbol şehri. Niye onlar yok? Ben yaptım oldu. Sonra da hak iddia et. Bunun ardında başka şeyler var. Kendi başarısızlığını örtmek istiyorsun diye derler" açıklamasında bulundu.

"Bu hakları kişisel çıkarlarınız için değiştiremezsiniz"

Tek başlarına da olsa haklıysalar bildikleri yoldan ayrılmayacaklarını belirten Cengiz, "Hepsi başka bir görüşte olabilir. Bu ülkeyi yıkar. Bu anarşi ve kaosa neden olur. Senin şampiyonluğun fazlayken hiç ağzını açmayacaksın. Hatta iki şampiyonluk verildi diye diğer kulübe taş atacaksın. Ciddiye almadık. Bir baktık ki ciddiye alınıyor. Diğer kulüplere de hak veriyorlar, tanıyorlar. Biz konuda haklıyız. Atatürk'e en yakın arkadaşları bile karşı çıkıyor. Döndü mü yolundan? Dönmedi. Cumhuriyet hukuklar manzumesidir. Siz cumhuriyeti lafla kuramazsınız. Temelinde eşitlik ve özgür haklar vardır. Bu hakları kişisel çıkarlarınız için değiştiremezsiniz" dedi.

"Hollanda'yı paramparça ettik"

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçla ilgili de konuşan Başkan Cengiz, "Dün akşam kim üzüldü? Müthiş mutlu oldum. Evin gerçek evlatları mücadele ederek, 1-0 yenildiğimizde mutlu olduğumuz az yedik diye, Hollanda'yı paramparça ettik. Burak gibi, Ozan Kabak gibi aslanlar vardı. Bunlar hiç aklımıza gelmeyen işler. Bunu açan da yabancı sayısıyla bizim sevgili hocamız. Onun da katkısı büyük. İnşallah önümüze geleni deviririz. Şenol hoca maçlarımıza gelir, devamlı takıldım. Emreciğimiz de oynat diye. Hepsi çok değerli oyuncular. Hocaların şeyine karışmayız. Soyunma odasına inmedim. Bir kere indim" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort

