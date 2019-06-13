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Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. 

Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz. 

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız" denildi.  

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