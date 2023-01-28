Galatasaray'dan üst üste 13. galibiyet



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-0 mağlup etti ve puanını 48'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece 10'u Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13'e çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

En uzun galibiyet serisini egale etti

Galatasaray, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonu ilk haftalarında 13 maç ile yakalamıştı. Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunda 9, 1988-1989 sezonundan 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi egale etti.

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde bir sezonda ilk kez üst üste 10. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi

Oğuzhan Ort



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