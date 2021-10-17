Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 3'e çıkardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 sahadan galip ayrıldı ve puanını 17'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de 3'e çıkardı. Aslan bu maç öncesinde Göztepe ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmişti.

Galatasaray bu hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile, Süper Lig'de yine deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

3' Konyaspor 12 maçtır yenilmiyor. Konyaspor'u en son mağlup eden takım ise geçen sezon Galatasaray

4' Ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Mostafa Mohamed, savunma ile kaleci arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda topa sahip oldu. Çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta Mostafa, topu boş kaleye gönderdi.

7' Sehic ve İlhan Palut gole itiraz ettikleri için sarı kart gördü.

10' Taylan, Oğulcan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

20' Morutan sağ kanattan atağa çıktı. Konyaspor savunması ayak koydu ve top kornere gitti

45'İlk yarı sona erdi

55. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahası içine giren Sitya, soldan son çizgiye inip sert ortaladı.Muslera'dan seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda Muslera mutlak bir gole engel oldu.

65. dakikada soldan kazanılan serbest atışta Sitya, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skubic'in kafasında top az farkla yandan auta çıktı.

81. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Hadziahmetovic'un topukla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

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Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan (Assunçao dk. 46), Cicaldau, Kerem (Barış Alper dk. 61), Morutan (Babel dk. 61), Halil (Emre Kılınç dk. 61), Mustafa Muhammed (Diagne dk. 87 ?)

Yedekler: Fatih, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

İH Konyaspor: Sehic, Skubic (Ahmet Karademir dk. 90 ?), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Sitya, Oğulcan (Soner dk. 80), Hadziahmetovic, Çekici (Adil dk. 90 ?), Serdar, Bytyqi (Michalak dk. 74), Rahmanovic

Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Alper, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Mustafa Muhammed (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sehic, İlhan Palut (Teknik Direktör), Bytyqi (İH Konyaspor), Taylan, Babel, Emre Kılınç (Galatasaray)

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Gökhan Kılınçer