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Galatasaray'dan Yusuf Günay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray'dan Yusuf Günay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray'dan Yusuf Günay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi sonuçları çıkana kadar yatarak tedavi uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in koranavirüse yakalanmasının ardından teknik ekip ve yönetim kurulu da tedbiren test yaptırmaya devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılıların resmi sitesinden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Günay'ın test sonuçlarının henüz belli olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın, kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi sonuçları çıkana kadar yatarak tedavi uygulanmasına karar verilmiştir. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden iyi haberler bekliyoruz. Test sonuçlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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